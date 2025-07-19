В Махачкале подростки подожгли котёнка в подъезде и сбежали, бросив его умирать

Ранее в подмосковных Химках неравнодушные жители спасли собаку по кличке Балу, которую привязали к заднему колесу автомобиля и оставили умирать на жаре. Волонтёры оказали животному необходимую помощь и обратились в полицию с заявлением о жестоком обращении с животными. Приютивший пса мужчина отметил, что на животном было много клещей. Они с супругой отмыли питомца и отвезли к ветеринару.