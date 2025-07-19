В Махачкале подростки подожгли котёнка в подъезде и сбежали, бросив его умирать

Подростки в подъезде подожгли котёнка и убежали. Видео © Telegram / Mash Gor.
По предварительным данным, местные подростки подожгли котёнка в подъезде на улице Азиза Азизова в Махачкале и скрылись с места происшествия. В настоящее время полицейские установили личности подозреваемых и проводят проверку.
По словам Волк, собранные материалы будут переданы для принятия процессуальных решений о привлечении виновных и их законных представителей к ответственности.
Ранее в подмосковных Химках неравнодушные жители спасли собаку по кличке Балу, которую привязали к заднему колесу автомобиля и оставили умирать на жаре. Волонтёры оказали животному необходимую помощь и обратились в полицию с заявлением о жестоком обращении с животными. Приютивший пса мужчина отметил, что на животном было много клещей. Они с супругой отмыли питомца и отвезли к ветеринару.