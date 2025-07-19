Колумбийцев, воюющих на Украине, может стать в разы меньше

«Президент Колумбии ясно дал понять, что для нас отправка граждан в третьи страны, чтобы они сражались за чужие армии, — тема, которую власти хотели бы урегулировать. Сейчас мы продвигаем в Конгрессе законопроект, чтобы урегулировать этот вопрос и предотвратить такие ситуации, которые, очевидно, нас беспокоят не только в контексте войны на Украине», — заявил заместитель министра, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.