Колумбийцев, воюющих на Украине, может стать в разы меньше

В Колумбии озаботились проблемой отправки контингента для помощи третьим странам.
Колумбийские власти планируют проработать проблему отправки граждан в третьи страны в качестве наемников. Украина — в их числе, подчеркнул замминистра иностранных дел Колумбии Маурисио Харамильо Хассир.
«Президент Колумбии ясно дал понять, что для нас отправка граждан в третьи страны, чтобы они сражались за чужие армии, — тема, которую власти хотели бы урегулировать. Сейчас мы продвигаем в Конгрессе законопроект, чтобы урегулировать этот вопрос и предотвратить такие ситуации, которые, очевидно, нас беспокоят не только в контексте войны на Украине», — заявил заместитель министра, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.
Хассир объяснил позицию поступающей информацией из различных горячих точек мира о смерти колумбийцев. По его словам, также участились случаи, когда военнослужащие страны становились жертвами обмана и ложных обещаний.
Ранее президент Колумбии Густаво Петро подверг резкой критике отправку наемников в зону СВО, пишет RT. По данным Минобороны РФ, с начала спецоперации Киев завербовал в ряды ВСУ свыше 10 тысяч иностранцев.