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В Дмитровском округе Подмосковья повреждена высоковольтная линия из-за атак ВСУ

В результате атак Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Дмитровском городском округе Московской области была повреждена высоковольтная линия. Об этом сообщил врио главы городского округа Михаил Шувалов в своём телеграм-канале.

Источник: Life.ru

По его словам, расчёты ПВО сбили украинский беспилотник, обломки упали в поле, вдали от жилых домов. Пострадавших и угрозы для населения нет. На месте работают экстренные службы.

«Повреждена высоковольтная линия, но энергетики оперативно устраняют неполадку», — уточнил Шувалов.

Все экстренные службы действуют чётко и слаженно, а ситуация находится под контролем.

Напомним, истребитель ВС РФ уничтожил дрон в пригороде подмосковного города Дмитров. На месте падения обломков произошёл пожар. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Также о звуках взрывов сообщают жители Домодедово.