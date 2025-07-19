В Дмитровском округе Подмосковья повреждена высоковольтная линия из-за атак ВСУ

По его словам, расчёты ПВО сбили украинский беспилотник, обломки упали в поле, вдали от жилых домов. Пострадавших и угрозы для населения нет. На месте работают экстренные службы.
«Повреждена высоковольтная линия, но энергетики оперативно устраняют неполадку», — уточнил Шувалов.
Все экстренные службы действуют чётко и слаженно, а ситуация находится под контролем.
Напомним, истребитель ВС РФ уничтожил дрон в пригороде подмосковного города Дмитров. На месте падения обломков произошёл пожар. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Также о звуках взрывов сообщают жители Домодедово.