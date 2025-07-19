Минобороны: ПВО РФ сбили 87 украинских БПЛА над регионами

По данным Министерства обороны России, системы ПВО уничтожили 87 украинских беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве страны 18 июля.
Накануне градоначальник Сергей Собянин сообщил, что российские ПВО в очередной раз предотвратили попытку киевских властей осуществить нападение на столицу России. Так ПВО Минобороны уничтожили дрон ВСУ на подлете к Москве.
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Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше