Женщина на глазах у полиции в Великом Устюге пыталась подкинуть наркотики сыну

Подозреваемая — уроженка одной из бывших республик СССР, постоянно проживающая в Великом Устюге. Она рассказала, что приобрела наркотики в интернете. Женщина ранее привлекалась к административной ответственности за немедицинское употребление психоактивных веществ и невыполнение обязанностей по воспитанию ребенка, с августа прошлого года состоит на спецучете в подразделении по делам несовершеннолетних.