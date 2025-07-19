Женщина на глазах у полиции в Великом Устюге пыталась подкинуть наркотики сыну

В Великом Устюге Вологодской области 30-летняя женщина на глазах у полицейских пыталась подбросить наркотики 11-летнему сыну. Об этом в пятницу, 18 июля, сообщили в УМВД РФ по региону.
Подозреваемая — уроженка одной из бывших республик СССР, постоянно проживающая в Великом Устюге. Она рассказала, что приобрела наркотики в интернете. Женщина ранее привлекалась к административной ответственности за немедицинское употребление психоактивных веществ и невыполнение обязанностей по воспитанию ребенка, с августа прошлого года состоит на спецучете в подразделении по делам несовершеннолетних.
К полиции обратилась владелица частного дома, где проживала фигурантка с семьей. По ее словам, квартирантка приобщала сына-подростка к наркотикам. Прибывшие на место правоохранители увидели, как женщина пыталась передать пакетик с наркотиками сыну. Он испугался и отбросил его в сторону.
Полицейские отправили содержимое пакетика на экспертизу. Было установлено, что это синтетический наркотик массой 19 граммов. После этого сына фигурантки поместили в детское воспитательное учреждение.
В отношении нее возбудили уголовное дело по части 2 статьи 228 УК России «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». В настоящее время она находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, сказано в Telegram-канале ведомства.
Клинский суд рассмотрит дело задержанной женщины, подозреваемой в сбыте методона. В общей сложности она обвиняется в совершении девяти преступлений, сообщили 18 июля в прокуратуре Московской области.