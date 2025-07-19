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Почти 100 беспилотников налетели на российские регионы

Российские силы противовоздушной обороны вечером 18 июля уничтожили и перехватили 87 украинских беспилотников самолетного типа, атаковавших сразу несколько регионов страны. Отражение налета продолжалось почти 5 часов. Об этом сообщает Министерство обороны РФ в своем официальном telegram-канале.

Минобороны за почти 5 часов насчитало 87 сбитых украинских беспилотников.

Российские силы противовоздушной обороны вечером 18 июля уничтожили и перехватили 87 украинских беспилотников самолетного типа, атаковавших сразу несколько регионов страны. Отражение налета продолжалось почти 5 часов. Об этом сообщает Министерство обороны РФ в своем официальном telegram-канале.

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«В период с 18:15 мск до 23:05 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 87 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — уточнили в Минобороны РФ.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕОколо 30 украинских дронов сбили за четыре часа над Россией.

В Брянской области было уничтожено 48 беспилотных летательных аппаратов, в Орловской области — 12, в Калужской — 10, в Ростовской — 8. В Московском регионе было сбито пять дронов, из которых два направлялись в сторону Москвы. Кроме того, по одному беспилотнику были перехвачены над Тульской, Курской, Смоленской и Воронежской областями.

Массированные атаки украинских беспилотников на российские регионы происходят регулярно. Только в начале июля российские ПВО уже несколько раз отражали подобные налеты, уничтожив по 48 дронов 4, 5 и 6 июля. Чсто атакам подвергаются Брянская, Калужская, Орловская, Курская, Ростовская, Липецкая Московская и другие области, а также приграничные регионы.

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