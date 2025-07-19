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За пять часов над рядом регионов России уничтожено 87 украинских БПЛА

В период с 18:15 до 23:05 мск дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 87 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над рядом российских регионов. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Источник: Life.ru

Согласно информации ведомства, 48 беспилотников были уничтожены над территорией Брянской области, 12 — над Орловской областью, 10 — над Калужской областью, 8 — над Ростовской областью, 5 — над Московским регионом, включая два, летевших на Москву, и по одному БПЛА — над территориями Тульской, Курской, Смоленской и Воронежской областей.

Ранее сообщалось, что расчёты ПВО перехватили и уничтожили украинский беспилотник, направлявшийся к Москве. Обломки упали в поле, вдали от жилых домов, пострадавших нет. Кроме того, ВСУ предприняли попытку атаковать Ростов-на-Дону, над городом работает система ПВО. В Дмитровском округе Подмосковья в результате падения обломков сбитого беспилотника была повреждена высоковольтная линия.

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