За пять часов над рядом регионов России уничтожено 87 украинских БПЛА

Согласно информации ведомства, 48 беспилотников были уничтожены над территорией Брянской области, 12 — над Орловской областью, 10 — над Калужской областью, 8 — над Ростовской областью, 5 — над Московским регионом, включая два, летевших на Москву, и по одному БПЛА — над территориями Тульской, Курской, Смоленской и Воронежской областей.
Ранее сообщалось, что расчёты ПВО перехватили и уничтожили украинский беспилотник, направлявшийся к Москве. Обломки упали в поле, вдали от жилых домов, пострадавших нет. Кроме того, ВСУ предприняли попытку атаковать Ростов-на-Дону, над городом работает система ПВО. В Дмитровском округе Подмосковья в результате падения обломков сбитого беспилотника была повреждена высоковольтная линия.