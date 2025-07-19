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После падения обломков БПЛА в Ростовской области загорелось несколько домов

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Несколько частных домой загорелись после падения обломков БПЛА в Ростовской области, предварительно, ранен один человек, в Каменском районе загорелся трансформатор, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

Источник: © РИА Новости

«Силы и средства противовоздушной обороны отражают воздушную атаку врага. Из-за падения обломков БПЛА в микрорайоне Лиховской Каменска-Шахтинского по улице Советской загорелись несколько частных домов. Все экстренные службы выехали на место. По предварительной информации, ранен один человек. Информация уточняется», — написал он в Telegram-канале.

Слюсарь отметил, что в Каменском районе из-за атаки БПЛА произошло загорание трансформатора и отключение высоковольтной линии, в зоне отключения находятся пять населенных пунктов, где живут около двух тысяч человек.

«В Донецке упавшие обломки беспилотника вызвали ландшафтный пожар», — добавил врио губернатора.

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