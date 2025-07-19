После падения обломков БПЛА в Ростовской области загорелось несколько домов

«Силы и средства противовоздушной обороны отражают воздушную атаку врага. Из-за падения обломков БПЛА в микрорайоне Лиховской Каменска-Шахтинского по улице Советской загорелись несколько частных домов. Все экстренные службы выехали на место. По предварительной информации, ранен один человек. Информация уточняется», — написал он в Telegram-канале.
Слюсарь отметил, что в Каменском районе из-за атаки БПЛА произошло загорание трансформатора и отключение высоковольтной линии, в зоне отключения находятся пять населенных пунктов, где живут около двух тысяч человек.
«В Донецке упавшие обломки беспилотника вызвали ландшафтный пожар», — добавил врио губернатора.