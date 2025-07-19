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В Ростовской области выбило электричество из-за атаки БПЛА, есть раненый

Из-за атаки беспилотников несколько населенных пунктов остались без электричества в Ростовской области, один человек получил ранения. Об этом сообщил глава региона.

Из-за беспилотников загорелись несколько частных домов.

Из-за атаки беспилотников несколько населенных пунктов остались без электричества в Ростовской области, один человек получил ранения. Об этом сообщил глава региона.

«Из-за падения обломков БПЛА в микрорайоне Лиховской Каменска-Шахтинского по улице Советской загорелись несколько частных домов. По предварительной информации, ранен один человек. В Каменском районе из-за атаки БПЛА произошло загорание трансформатора и отключение высоковольтной линии. В зоне отключения пять населенных пунктов, где живут около двух тысяч человек», — сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем telegram-канале.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВ Ростовской области сбили украинский беспилотник.

По его словам, воздушную атакую врага отражают силы и средства противовоздушной обороны. Из-за упавших обломков беспилотника в Донецке начался ландшафтный пожар.

Ранее в Ростовской области уже фиксировались атаки беспилотников: после ночной атаки в городе Шахты без электричества остались более шести тысяч человек, были повреждены здания и нарушено электроснабжение. Также в начале июля дроны атаковали Азов, Миллеровский и Тарасовский районы.

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