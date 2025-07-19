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Слюсарь: В Ростовской области после атаки БПЛА загорелись пять жилых домов

Пожары, отключение света и раненый: Слюсарь рассказал о последствиях атаки дронов в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Один человек ранен в ходе атаки украинских беспилотников на объекты на территории Ростовской области в ночь на субботу 19 июля. Об этом информировал врио губернатора региона Юрий Слюсарь. Это произошло в микрорайоне Лиховской Каменска-Шахтинского, где загорелись несколько частных жилых домов.

«По предварительной информации, ранен один человек», — написал чиновник в Telegram-канале.

Также, по словам Слюсаря, атака беспилотников привела к тому, что загорелся трансформатор и пропало электричество в пяти населенных пунктах, где в общей сложности проживают около двух тысяч человек.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что средства ПВО пресекли очередную попытку атаки БПЛА на Москву.

Напомним, по данным Министерства обороны России, системы ПВО уничтожили 87 украинских беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве страны 18 июля.

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