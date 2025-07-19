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В Ростовской области произошел пожар в частном секторе после падения обломков БПЛА

В Ростовской области произошел пожар в частном секторе после падения обломков беспилотного летательного аппарата.

В Ростовской области произошел пожар в частном секторе после падения обломков беспилотного летательного аппарата. Как сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале, инцидент произошел в микрорайоне Лиховской города Каменска-Шахтинского.

По предварительным данным, возгорание нескольких жилых домов на улице Советской произошло в результате падения фрагментов БПЛА. В результате происшествия один человек получил ранения.

Напомним, что российские системы противовоздушной обороны за вечер 18 июля уничтожили и перехватили 87 украинских беспилотников. Как сообщили в Минобороны РФ, воздушные атаки фиксировались с 18:15 до 23:05 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что системы ПВО за ночь сбили 73 украинских беспилотника.

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