В Ростовской области произошел пожар в частном секторе после падения обломков БПЛА

В Ростовской области произошел пожар в частном секторе после падения обломков беспилотного летательного аппарата. Как сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале, инцидент произошел в микрорайоне Лиховской города Каменска-Шахтинского.
По предварительным данным, возгорание нескольких жилых домов на улице Советской произошло в результате падения фрагментов БПЛА. В результате происшествия один человек получил ранения.
Напомним, что российские системы противовоздушной обороны за вечер 18 июля уничтожили и перехватили 87 украинских беспилотников. Как сообщили в Минобороны РФ, воздушные атаки фиксировались с 18:15 до 23:05 по московскому времени.
Ранее сообщалось, что системы ПВО за ночь сбили 73 украинских беспилотника.