Один человек пострадал в результате атаки БПЛА в Ростовской области

Силы и средства ПВО отражают атаку беспилотников в Ростовской области. Из-за падения обломков БПЛА в Каменске-Шахтинском загорелось несколько домов. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.
Возгорания произошли в микрорайоне Лиховском на улице Советской.
— По предварительным данным, ранен один человек. Информация уточняется, — прокомментировал врио губернатора.
Он также рассказал, что в Каменском районе из-за атаки БПЛА загорелся трансформатор. Произошло отключение высоковольтной линии. В зоне отключения — пять населенных пунктов, где проживают две тысячи человек.
В Донецке в результате падения обломков вспыхнул ландшафтный пожар.
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