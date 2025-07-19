В Ростовской области пять населённых пунктов остались без света из-за атак ВСУ

«Из-за падения обломков БПЛА в микрорайоне Лиховской Каменска-Шахтинского по ул. Советской загорелись несколько частных домов. Все экстренные службы выехали на место», — говорится в сообщении.
В Каменском районе повреждены элементы энергосистемы. Один из дронов вызвал возгорание трансформаторной подстанции и повредил линию электропередачи. Электроснабжение прервано в пяти сёлах, где проживает порядка двух тысяч человек. Энергетики приступили к восстановительным работам.
Отмечается, что в Донецке падение сбитого беспилотного аппарата спровоцировало пожар.
Ранее более четырёх взрывов прозвучало над Таганрогом. По предварительным данным, в городе работает система противовоздушной обороны. ВСУ также пытались атаковать Ростов-на-Дону. Над городом прогремело от пяти до восьми взрывов.