Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области пять населённых пунктов остались без света из-за атак ВСУ

В результате падения обломков беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Каменске-Шахтинском пострадал один человек. Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своём Telegram-канале.

Источник: Life.ru

«Из-за падения обломков БПЛА в микрорайоне Лиховской Каменска-Шахтинского по ул. Советской загорелись несколько частных домов. Все экстренные службы выехали на место», — говорится в сообщении.

В Каменском районе повреждены элементы энергосистемы. Один из дронов вызвал возгорание трансформаторной подстанции и повредил линию электропередачи. Электроснабжение прервано в пяти сёлах, где проживает порядка двух тысяч человек. Энергетики приступили к восстановительным работам.

Отмечается, что в Донецке падение сбитого беспилотного аппарата спровоцировало пожар.

Ранее более четырёх взрывов прозвучало над Таганрогом. По предварительным данным, в городе работает система противовоздушной обороны. ВСУ также пытались атаковать Ростов-на-Дону. Над городом прогремело от пяти до восьми взрывов.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше