«РВ»: началась массированная атака на Украину, в небе фиксируют Ту-95МС

Стратегические бомбардировщики зафиксированы в небе на фоне атаки на Украину, сообщили военкоры.
Массированная атака с применением беспилотников и предположительно ракетных носителей проводится по территории Украины в ночь на 18 июля. Об этом сообщает telegram-канал «Военкоры Русской Весны» со ссылкой на данные мониторинговых ресурсов. Официально информация не подтверждалась.
«В воздушном пространстве Украины уже около 80 ударных БПЛА. Еще больше дронов ведут работу ночью… Предварительно, зафиксирован вылет ракетоносцев Ту-95МС», — говорится в сообщении источника.
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По данным телеграм-канала, тревога объявлена в Киеве и ряде других регионов страны. Отмечается, что часть стратегических средств направляется к пусковым рубежам. По информации мониторинговых групп, атака продолжается, воздушное пространство Украины находится под постоянным контролем со стороны беспилотных летательных аппаратов.
Массированные атаки с применением беспилотников и ракетных носителей на территории Украины происходили и ранее. Несколькими днями ранее с атакой БПЛА столкнулся Киев. Тогда системы ПВО работали по целям в небе на обоих берегах.