Минобороны: силы ПВО вечером сбили 87 украинских беспилотников

Министерство обороны России сообщило об успешном отражении масштабной атаки украинских беспилотников вечером 18 июля.
По данным ведомства, в период с 18:15 до 23:05 по московскому времени российские средства ПВО перехватили и уничтожили 87 беспилотников самолетного типа.
Наибольшее число дронов — 48 — было сбито в небе над Брянской областью. Кроме того, 12 беспилотников были уничтожены над Орловской областью, 10 — над Калужской, восемь — над Ростовской, а пять — в воздушном пространстве Московского региона, включая два, направлявшихся к столице.
Также по одному беспилотному аппарату было перехвачено над Тульской, Курской, Смоленской и Воронежской областями. Министерство подчеркнуло, что все действия были оперативно и успешно выполнены дежурными расчетами ПВО.
Ранее в ходе отражения атаки силы противовоздушной обороны успешно ликвидировали три беспилотных летательных аппарата в небе над Тульской областью.