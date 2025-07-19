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Минобороны: силы ПВО вечером сбили 87 украинских беспилотников

Наибольшее число дронов было сбито в небе над Брянской областью.

Источник: Аргументы и факты

Министерство обороны России сообщило об успешном отражении масштабной атаки украинских беспилотников вечером 18 июля.

По данным ведомства, в период с 18:15 до 23:05 по московскому времени российские средства ПВО перехватили и уничтожили 87 беспилотников самолетного типа.

Наибольшее число дронов — 48 — было сбито в небе над Брянской областью. Кроме того, 12 беспилотников были уничтожены над Орловской областью, 10 — над Калужской, восемь — над Ростовской, а пять — в воздушном пространстве Московского региона, включая два, направлявшихся к столице.

Также по одному беспилотному аппарату было перехвачено над Тульской, Курской, Смоленской и Воронежской областями. Министерство подчеркнуло, что все действия были оперативно и успешно выполнены дежурными расчетами ПВО.

Ранее в ходе отражения атаки силы противовоздушной обороны успешно ликвидировали три беспилотных летательных аппарата в небе над Тульской областью.