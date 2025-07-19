Минобороны: силы ПВО вечером сбили 87 украинских беспилотников

Наибольшее число дронов — 48 — было сбито в небе над Брянской областью. Кроме того, 12 беспилотников были уничтожены над Орловской областью, 10 — над Калужской, восемь — над Ростовской, а пять — в воздушном пространстве Московского региона, включая два, направлявшихся к столице.