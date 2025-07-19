Собянин сообщил об ещё одном сбитом беспилотнике, летевшем на Москву

Ранее сообщалось, что в течение пяти часов российскими средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 87 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над рядом регионов России. Больше всего БПЛА было сбито над территорией Брянской области. Также беспилотники были уничтожены над Орловской, Калужской, Ростовской, Московской, Тульской, Курской, Смоленской и Воронежской областями.