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Собянин сообщил об ещё одном сбитом беспилотнике, летевшем на Москву

Силами противовоздушной обороны был сбит ещё один беспилотный летательный аппарат, который направлялся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На месте падения обломков сейчас работают специалисты экстренных служб.

Источник: Life.ru

«Сегодня ночью силами ПВО был уничтожен беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в сообщении мэра.

Ранее сообщалось, что в течение пяти часов российскими средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 87 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над рядом регионов России. Больше всего БПЛА было сбито над территорией Брянской области. Также беспилотники были уничтожены над Орловской, Калужской, Ростовской, Московской, Тульской, Курской, Смоленской и Воронежской областями.

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