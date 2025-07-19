Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны: Силы ПВО сбили 87 беспилотников ВСУ

Средства противовоздушной обороны вечером в пятницу, 18 июля, ликвидировали 87 беспилотников ВСУ над российскими регионами. Об этом сообщило Министерство обороны России.

Средства противовоздушной обороны вечером в пятницу, 18 июля, ликвидировали 87 беспилотников ВСУ над российскими регионами. Об этом сообщило Министерство обороны России.

Военные сбили 48 дронов над Брянской областью, 12 — над Орловской областью, 10 — над Калужской областью, восемь — над Ростовской областью, пять — над Московским регионом, в том числе два, летевших на столицу.

— По одному дрону сбили над Смоленской, Тульской, Воронежской и Курской областями, — сказано в Telegram-канале ведомства.

Минимум пять взрывов прозвучало над Ростовом-на-Дону. По предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны над городом, сообщил 18 июля Telegram-канал Shot. Также громкие звуки слышны над Каменск-Шахтинским.

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили 26 беспилотников Вооруженных сил Украины в период с 14:00 до 18:00, сообщили в Минобороны РФ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что отечественные средства ПВО в ночь на 18 июля ликвидировали 11 украинских БПЛА над территорией городских округов Домодедово, Красногорск, Солнечногорск, Сергиев Посад и Можайск. Он уточнил, что большинство беспилотников российские военные сбили на подлете, благодаря чему удалось избежать серьезных последствий.

Узнать больше по теме
Андрей Воробьев: биография рыбного бизнесмена, ставшего губернатором Московской области
Многие чиновники в России попали во власть из весьма неожиданных сфер. Собрали главное из биографии Андрея Воробьева, который ранее занимался рыбным бизнесом, а первую должность в правительстве получил после футбольного матча.
Читать дальше