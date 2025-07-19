Минобороны: Силы ПВО сбили 87 беспилотников ВСУ

Средства противовоздушной обороны вечером в пятницу, 18 июля, ликвидировали 87 беспилотников ВСУ над российскими регионами. Об этом сообщило Министерство обороны России.
Военные сбили 48 дронов над Брянской областью, 12 — над Орловской областью, 10 — над Калужской областью, восемь — над Ростовской областью, пять — над Московским регионом, в том числе два, летевших на столицу.
— По одному дрону сбили над Смоленской, Тульской, Воронежской и Курской областями, — сказано в Telegram-канале ведомства.
Минимум пять взрывов прозвучало над Ростовом-на-Дону. По предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны над городом, сообщил 18 июля Telegram-канал Shot. Также громкие звуки слышны над Каменск-Шахтинским.
Российские силы противовоздушной обороны уничтожили 26 беспилотников Вооруженных сил Украины в период с 14:00 до 18:00, сообщили в Минобороны РФ.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что отечественные средства ПВО в ночь на 18 июля ликвидировали 11 украинских БПЛА над территорией городских округов Домодедово, Красногорск, Солнечногорск, Сергиев Посад и Можайск. Он уточнил, что большинство беспилотников российские военные сбили на подлете, благодаря чему удалось избежать серьезных последствий.