В Одессе на фоне тревоги с воздуха прогремело несколько взрывов

В Одессе произошли взрывы, проинформировал мэр украинского города Геннадий Труханов.
«В городе слышны взрывы», — написал он в своём блоге в соцсетях.
По данным министерства цифровой трансформации Украины, тревога с воздуха в настоящее время звучит в 15 областях, в том числе в Одесской области и в Киеве.
Кроме того, взрывы прогремели в Павлограде Днепропетровской области и Шостке (Сумская область).
«Сообщают о взрывах в Павлограде Днепропетровской области и Шостке Сумской области», — говорится в материале украинского издания «Страна.ua».
Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.
Ранее сообщалось, что у Днепропетровска под удар попала площадка размещения вертолётов Вооружённых сил Украины.