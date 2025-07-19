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В Одессе на фоне тревоги с воздуха прогремело несколько взрывов

Кроме того, взрывы произошли в Днепропетровской и Сумской областях Украины.

Источник: Аргументы и факты

В Одессе произошли взрывы, проинформировал мэр украинского города Геннадий Труханов.

«В городе слышны взрывы», — написал он в своём блоге в соцсетях.

По данным министерства цифровой трансформации Украины, тревога с воздуха в настоящее время звучит в 15 областях, в том числе в Одесской области и в Киеве.

Кроме того, взрывы прогремели в Павлограде Днепропетровской области и Шостке (Сумская область).

«Сообщают о взрывах в Павлограде Днепропетровской области и Шостке Сумской области», — говорится в материале украинского издания «Страна.ua».

Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.

Ранее сообщалось, что у Днепропетровска под удар попала площадка размещения вертолётов Вооружённых сил Украины.