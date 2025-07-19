Пять населенных пунктов остались без света из-за атаки БПЛА в Ростовской области

Пять населенных пунктов Ростовской области попали в зону отключения электричества в ночь на 19 июля. Об этом рассказал врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
Глава Ростовской области пояснил, что в Каменском районе в результате атаки БПЛА загорелся трансформатор. Это привело к отключению высоковольтной линии.
— В зоне отключения — пять населенных пунктов, где живут около двух тысяч человек, — прокомментировал глава Юрий Слюсарь.
Напомним, по данным Минобороны, силы ПВО сбили над Ростовской областью восемь беспилотников. Как ранее сообщил врио губернатора региона, из-за падения обломков в микрорайоне Лиховском загорелось несколько домов. По предварительным данным, ранен один человек.