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Пять населенных пунктов остались без света из-за атаки БПЛА в Ростовской области

Юрий Слюсарь: Один человек ранен в результате атаки БПЛА в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Пять населенных пунктов Ростовской области попали в зону отключения электричества в ночь на 19 июля. Об этом рассказал врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Глава Ростовской области пояснил, что в Каменском районе в результате атаки БПЛА загорелся трансформатор. Это привело к отключению высоковольтной линии.

— В зоне отключения — пять населенных пунктов, где живут около двух тысяч человек, — прокомментировал глава Юрий Слюсарь.

Напомним, по данным Минобороны, силы ПВО сбили над Ростовской областью восемь беспилотников. Как ранее сообщил врио губернатора региона, из-за падения обломков в микрорайоне Лиховском загорелось несколько домов. По предварительным данным, ранен один человек.

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