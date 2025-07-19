Собянин: Еще два следовавших к Москве БПЛА уничтожены силами ПВО Минобороны

Мэр Москвы в тот же день сообщил об уничтожении одного беспилотника ВСУ, потом — еще двух, а позже — еще одного дрона. После этого он отчитался о ликвидации пятого БПЛА за день и еще трех беспилотников. Вечером силы ПВО сбили очередной вражеской аппарат.