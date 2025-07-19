Собянин: Еще два следовавших к Москве БПЛА уничтожены силами ПВО Минобороны

Средства противовоздушной обороны ликвидировали два украинских БПЛА, которые летели на столицу. Об этом в субботу, 19 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— Силы ПВО Министерства обороны РФ уничтожили два вражеских беспилотника, летевших на Москву, — написал он в Telegram-канале.
В настоящее время на месте падения обломков дрогов работают специалисты экстренных служб.
Ранее средства противовоздушной обороны сбили беспилотник, который летел на столицу, сообщил Сергей Собянин.
В эту же ночь силы противовоздушной обороны ликвидировали три беспилотника, которые летели на Москву, сообщил Сергей Собянин.
Системы противовоздушной обороны уничтожили еще один летевший на столицу беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины, сообщил 18 июля Собянин.
Мэр Москвы в тот же день сообщил об уничтожении одного беспилотника ВСУ, потом — еще двух, а позже — еще одного дрона. После этого он отчитался о ликвидации пятого БПЛА за день и еще трех беспилотников. Вечером силы ПВО сбили очередной вражеской аппарат.