Житель Акмолинской области стал жертвой интернет-мошенника при попытке купить авто

По данным правоохранителей, молодой человек нашёл объявление о продаже автомобиля по привлекательной цене на одном сайте. Связавшись с «продавцом», он договорился о покупке и перевёл предоплату в размере 750 тысяч тенге. После получения денег продавец перестал выходить на связь.