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Житель Акмолинской области стал жертвой интернет-мошенника при попытке купить авто

В Аккольском районе Акмолинской области полицейские раскрыли случай интернет-мошенничества, в результате которого 23-летний местный житель потерял 750 тысяч тенге, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Источник: Getty Images

По данным правоохранителей, молодой человек нашёл объявление о продаже автомобиля по привлекательной цене на одном сайте. Связавшись с «продавцом», он договорился о покупке и перевёл предоплату в размере 750 тысяч тенге. После получения денег продавец перестал выходить на связь.

По факту мошенничества начато досудебное расследование. В ходе оперативных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого, им оказался 67-летний житель Карагандинской области. В настоящее время продолжаются следственные действия и сбор доказательств.

Полиция в очередной раз напоминает гражданам о необходимости соблюдения правил цифровой безопасности. Никогда не переводите предоплату незнакомым лицам без подтверждённых гарантий. Избегайте сомнительных сделок, особенно если цена товара значительно ниже рыночной. Помните: мошенники нередко создают иллюзию срочности, чтобы подтолкнуть жертву к необдуманным действиям.

говорится в сообщении ведомства