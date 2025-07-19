Житель Акмолинской области стал жертвой интернет-мошенника при попытке купить авто

По данным правоохранителей, молодой человек нашёл объявление о продаже автомобиля по привлекательной цене на одном сайте. Связавшись с «продавцом», он договорился о покупке и перевёл предоплату в размере 750 тысяч тенге. После получения денег продавец перестал выходить на связь.
По факту мошенничества начато досудебное расследование. В ходе оперативных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого, им оказался 67-летний житель Карагандинской области. В настоящее время продолжаются следственные действия и сбор доказательств.
Полиция в очередной раз напоминает гражданам о необходимости соблюдения правил цифровой безопасности. Никогда не переводите предоплату незнакомым лицам без подтверждённых гарантий. Избегайте сомнительных сделок, особенно если цена товара значительно ниже рыночной. Помните: мошенники нередко создают иллюзию срочности, чтобы подтолкнуть жертву к необдуманным действиям.