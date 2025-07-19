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В Ростовской области из-за атаки БПЛА загорелись несколько частных домов

Предварительно сообщается об одном пострадавшем.

Источник: АиФ

Обломки беспилотного летательного аппарата, сбитого силами ПВО, стали причиной пожара в частном секторе Ростовской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

По его словам, в ходе отражения воздушной атаки в микрорайоне Лиховской города Каменск-Шахтинский на улице Советской произошло возгорание нескольких частных домов. Предварительно сообщается об одном пострадавшем.

Также, по данным Слюсаря, аналогичный инцидент произошел в городе Донецк Ростовской области, где падение обломков дрона спровоцировало ландшафтный пожар. Все экстренные службы оперативно работают на местах происшествий.

Ранее Министерство обороны России сообщило об успешном отражении масштабной атаки украинских беспилотников вечером 18 июля. Средства ПВО перехватили и уничтожили 87 беспилотников самолетного типа.

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