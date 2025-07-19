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Собянин: летевшие на Москву вражеские БПЛА уничтожены в ночь на 19 июля

Мэр Москвы сообщил о десяти уничтоженных средствами ПВО беспилотниках, которые летели на Москву.

Источник: Комсомольская правда

Российские силы противовоздушной обороны отражают попытки украинских беспилотников атаковать Москву в ночь на субботу 19 июля. Мэр российской столицы Сергей Собянин оперативно информирует о ходе уничтожения БПЛА на подлете к Москве.

В 0.20 мэр сообщил об уничтожении трех беспилотников. О том, что сбит еще один БПЛА, Собянин написал в Telegram-канале в 0.36.

После сообщение от московского мэра о сбитых украинских дронах появилось в 1.12.

«ПВО Минобороны уничтожены два вражеских БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин.

В 1:31 мэр столицы сообщил также еще о четырех сбитых беспилотниках, а в 1.40 информировал, что ликвидированы еще два летевших на столицу дрона.

Через шесть минут в Telegram-канале Собянин добавил, что еще один дрон сбит при подлете к Москве.

Напомним, по данным Министерства обороны России, системы ПВО уничтожили 87 украинских беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве страны 18 июля.

Тем временем врио губернатора Юрий Слюсарь сообщил, что в Ростовской области после атаки БПЛА загорелись пять жилых домов. Также он информировал об отключении электричества в пяти населенных пунктах и о том, что один человек получил ранение.

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