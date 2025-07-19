Москву и Подмосковье массово атаковали беспилотники: кадры отражения налетов БПЛА

Беспилотники были сбиты системой ПВО.
Вечером 18 июля Москву и Подмосковье пытались атаковать беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Их сбили силы противовоздушной обороны. Подробнее об атаках и их последствиях — в материале URA.RU.
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Странные звуки и зарево в поле.
Жители подмосковного Дмитрова и близлежащих деревень Зверково и Рогачево сообщили о беспилотнике. Он кружил над домами, после чего раздался громкий хлопок или взрыв. Очевидцы сравнили его с огненным шаром. Странные звуки и зарево в поле, зафиксированное на видео, вызвали беспокойство у местных жителей.
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Закрыли Шереметьево и Домодедово.
Московские аэропорты Шереметьево и Домодедово приостановили прием и отправку рейсов из соображений безопасности. Об этом в ночь на 19 июля сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
По предварительной информации, причиной введения ограничений могли стать ночные инциденты в Московской области. Сообщения об атаках дронов подмосковных территорий поступали в ночь на 19 июля. Позднее аэропорт Домодедово возобновил работу в штатном режиме.
Взрывы гремят в Зеленограде, Истре, Нахабино и Солнечногорске.
Жители Зеленограда, Истры, Нахабино и Солнечногорска сообщили о звуках взрывов. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о трех сбитых беспилотниках, пишет Telegram-канал «Москва сегодня». Беспилотник заметили жители Солнечногорского района, передает telegram-канал «Осторожно, Москва».
Заявление Собянина об атаке на Москву.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем telegram-канале об уничтожении ПВО Минобороны трех вражеских БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. В целом с 19:37 до 02:19 было сбито восемь дронов, атаковавших столицу.
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