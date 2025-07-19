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Москву и Подмосковье массово атаковали беспилотники: кадры отражения налетов БПЛА

Вечером 18 июля Москву и Подмосковье пытались атаковать беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Их сбили силы противовоздушной обороны. Подробнее об атаках и их последствиях — в материале URA.RU.

Беспилотники были сбиты системой ПВО.

Вечером 18 июля Москву и Подмосковье пытались атаковать беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Их сбили силы противовоздушной обороны. Подробнее об атаках и их последствиях — в материале URA.RU.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕРоссию атаковали БПЛА, в городах Подмосковья гремят взрывы: онлайн-трансляция.

Странные звуки и зарево в поле.

Жители подмосковного Дмитрова и близлежащих деревень Зверково и Рогачево сообщили о беспилотнике. Он кружил над домами, после чего раздался громкий хлопок или взрыв. Очевидцы сравнили его с огненным шаром. Странные звуки и зарево в поле, зафиксированное на видео, вызвали беспокойство у местных жителей.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕЖужжание дрона и взрыв разбудили жителей подмосковного Дмитрова.

Московские аэропорты Шереметьево и Домодедово приостановили прием и отправку рейсов из соображений безопасности. Об этом в ночь на 19 июля сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

По предварительной информации, причиной введения ограничений могли стать ночные инциденты в Московской области. Сообщения об атаках дронов подмосковных территорий поступали в ночь на 19 июля. Позднее аэропорт Домодедово возобновил работу в штатном режиме.

Взрывы гремят в Зеленограде, Истре, Нахабино и Солнечногорске.

Жители Зеленограда, Истры, Нахабино и Солнечногорска сообщили о звуках взрывов. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о трех сбитых беспилотниках, пишет Telegram-канал «Москва сегодня». Беспилотник заметили жители Солнечногорского района, передает telegram-канал «Осторожно, Москва».

Заявление Собянина об атаке на Москву.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем telegram-канале об уничтожении ПВО Минобороны трех вражеских БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. В целом с 19:37 до 02:19 было сбито восемь дронов, атаковавших столицу.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕСобянин: ПВО сбили три дрона над Москвой.

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Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
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