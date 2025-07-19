Названо оружие, которым ВСУ массово атаковали Москву

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
ВСУ атаковали Москву с помощью БПЛА типа «Лютый». За последний час в Подмосковье были сбиты четыре вражеских беспилотника, сообщил мэр Сергей Собянин.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕРоссию атаковали БПЛА, в городах Подмосковья гремят взрывы: онлайн-трансляция.
«Взрывы были слышны в Нахабино, Зеленограде и Истре», — сообщает telegram-канал Shot. В Шереметьево введены временные ограничения на выпуск самолетов.
В ночь на 19 июля атаке ВСУ подверглись сразу несколько районов Подмосковья и ряд российских регионов. Последние новости об отражении налетов БПЛА — в онлайн-трансляции URA.RU.