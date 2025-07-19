Под Ростовом остановили поезд из-за удара БПЛА по трансформатору

По данным местных властей, в зоне отключения пять населенных пунктов, где проживают порядка 2 тысяч человек.
В Ростовской области остановили пассажирский состав из-за повреждения трансформатора в результате атаки украинских БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
«Из-за отключения электричества остановлено движение пассажирского поезда Адлер-Москва. Состав отводят на безопасное расстояние», — написал Юрий Слюсарь в своем telegram-канале.
Регионы РФ вновь атаковали дроны ВСУ в ночь на 10 июля. В Подмосковье слышны взрывы, а в Брянской области ввели режим повышенной опасности. Более подробная информация по теме — в трансляции URA.RU.