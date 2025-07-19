В Ростовской области остановили поезд из-за отключения электричества после атаки БПЛА

В Ростовской области ночью 19 июля было остановлено движение пассажирского поезда с направлением Адлер — Москва. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.
Вынужденная остановка произошла из-за отключения электричества. Сейчас состав отводят на безопасное расстояние.
Напомним, в результате атаки БПЛА в Каменском районе загорелся трансформатор. В зону отключений попали пять населенных пунктов.
Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на 19 июля в небе над Ростовской областью были сбиты восемь беспилотников.
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