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Собянин: Еще четыре вражеских БПЛА ликвидированы на пути к Москве

Средства противовоздушной обороны ликвидировали четыре украинских БПЛА, которые атаковали столицу. Об этом в субботу, 19 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Средства противовоздушной обороны ликвидировали четыре украинских БПЛА, которые атаковали столицу. Об этом в субботу, 19 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Силы ПВО Министерства обороны уничтожили четыре вражеских беспилотника, атаковавших Москву, — написал он в Telegram-канале.

В настоящее время на месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб.

В эту же ночь средства противовоздушной обороны ликвидировали два украинских БПЛА, которые летели на столицу, сообщил Собянин.

Ранее средства противовоздушной обороны сбили беспилотник, который летел на столицу, сообщил Сергей Собянин.

В эту же ночь силы противовоздушной обороны ликвидировали три беспилотника, которые летели на Москву, сообщил глава города.

Системы противовоздушной обороны уничтожили еще один летевший на столицу беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины, передал 18 июля Собянин.

Мэр Москвы в тот же день сообщил об уничтожении одного беспилотника ВСУ, потом — еще двух, а позже — еще одного дрона. После этого он отчитался о ликвидации пятого БПЛА за день и еще трех беспилотников. Вечером силы ПВО сбили очередной вражеской аппарат.

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