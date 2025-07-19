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Собянин: силы ПВО сбили еще семь беспилотников, летевших на Москву

На местах, где упали обломки, оперативно работают экстренные службы.

Источник: Аргументы и факты

Системы противовоздушной обороны сбили еще семь беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, все из беспилотных летательных аппаратов были сбиты силами Минобороны. На местах, где упали обломки, оперативно работают экстренные службы.

Специалисты проводят проверку территории и устраняют возможные последствия атаки. Информация о пострадавших или разрушениях уточняется.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило об успешном отражении масштабной атаки украинских беспилотников вечером 18 июля. Средства ПВО перехватили и уничтожили 87 беспилотников самолетного типа.

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