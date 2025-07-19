Уголовное дело завели после публикации шокирующих кадров из дома престарелых в Уфе

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту жестокого обращения с пожилыми постояльцами частного пансионата в Уфе. Поводом стали шокирующие кадры, распространившиеся в соцсетях, где запечатлены случаи насилия над престарелыми.
Дело расследуется по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). На место незамедлительно выехали следователи, сотрудники районной прокуратуры и полиции для документирования нарушений и опроса персонала.
В пресс-службе республиканского СК подтвердили, что видео стало основанием для процессуальной проверки. Ведомство не уточняет, сколько именно пенсионеров могли пострадать и как долго продолжались противоправные действия.
Ранее сообщалось, что московские полицейские задержали мужчину, угрожавшего сбросить гранату из окна.