Проливные дожди вызвали затопление улиц и кварталов в Анкаре

Наводнение в Турции. Видео © X / twodotsХ / TRT HABER / HURMA / Meteoroloji Bey / Beyza / Hava Medya / Hava Medya / Doğruhaber Gazetesi.
Сильный ливень прошёл днём 18 июля, улицы в низинах оказались под водой. Люди публикуют кадры, на которых видно, как поток уносит легковушки, а пешеходы цепляются за ограждения, чтобы не упасть.
А ранее из-за сильных ливней в Якутии произошло повышение уровня воды в реках, что привело к затоплению ряда населённых пунктов. Сотрудники МЧС оказывали всестороннюю помощь жителям, пострадавшим от паводка. В Якутск доставлены маломобильные граждане и дети. Организована доставка гуманитарной помощи.