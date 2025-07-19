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Проливные дожди вызвали затопление улиц и кварталов в Анкаре

В Анкаре после проливного дождя затопило несколько районов. Потоки воды сносят машины, а жители по пояс в воде пытаются вынести вещи из домов. Об этом сообщили пользователи соцсети X.

Источник: Life.ru

Наводнение в Турции. Видео © X / twodotsХ / TRT HABER / HURMA / Meteoroloji Bey / Beyza / Hava Medya / Hava Medya / Doğruhaber Gazetesi.

Сильный ливень прошёл днём 18 июля, улицы в низинах оказались под водой. Люди публикуют кадры, на которых видно, как поток уносит легковушки, а пешеходы цепляются за ограждения, чтобы не упасть.

А ранее из-за сильных ливней в Якутии произошло повышение уровня воды в реках, что привело к затоплению ряда населённых пунктов. Сотрудники МЧС оказывали всестороннюю помощь жителям, пострадавшим от паводка. В Якутск доставлены маломобильные граждане и дети. Организована доставка гуманитарной помощи.