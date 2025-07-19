Собянин сообщил об уничтожении еще двух беспилотников, летевших к Москве

Силы противовоздушной обороны ликвидировали еще два БПЛА, которые летели на столицу. Об этом в субботу, 19 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— Отражена атака еще двух украинских дронов, летевших на Москву, — написал он в Telegram-канале.
В настоящее время на месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб.
В эту же ночь средства противовоздушной обороны ликвидировали четыре украинских БПЛА, которые атаковали столицу, сообщил Сергей Собянин.
Силы ПВО ранее ликвидировали два украинских БПЛА, которые летели на столицу, сообщил Собянин.
Ранее средства противовоздушной обороны сбили беспилотник, который летел на столицу, передал глава города.
В эту же ночь силы противовоздушной обороны ликвидировали три беспилотника, которые летели на Москву, сообщил мэр.
Системы противовоздушной обороны уничтожили еще один летевший на столицу беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины, передал 18 июля Собянин.
Мэр Москвы в тот же день сообщил об уничтожении одного беспилотника ВСУ, потом — еще двух, а позже — еще одного дрона. После этого он отчитался о ликвидации пятого БПЛА за день и еще трех беспилотников. Вечером силы ПВО сбили очередной вражеской аппарат.