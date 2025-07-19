В России переобъявили в розыск гламурного агента СБУ Ярославу Хрестину*

12 апреля 2024 года в Москве произошёл взрыв внедорожника Land Cruiser Prado. Выяснилось, что взрывное устройство находилось под водительским сиденьем, а машина принадлежит экс-сотруднику СБУ Василию Прозорову.16 числа удалось задержать первого подозреваемого — агента СБУ Владимира Головченко, который заминировал автомобиль. В декабре того же года Хрестина* была внесена в список террористов и экстремистов.