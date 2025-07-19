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В России переобъявили в розыск гламурного агента СБУ Ярославу Хрестину*

Гражданка Украины и сотрудница СБУ Ярослава Хрестина* вновь объявлена в розыск на территории России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на силовые органы.

Источник: Life.ru

Напомним, она находилась в Варшаве и занималась передачей взрывчатых веществ с целью организации террористического акта против бывшего подполковника СБУ Василия Прозорова, находящегося в Москве.

12 апреля 2024 года в Москве произошёл взрыв внедорожника Land Cruiser Prado. Выяснилось, что взрывное устройство находилось под водительским сиденьем, а машина принадлежит экс-сотруднику СБУ Василию Прозорову.16 числа удалось задержать первого подозреваемого — агента СБУ Владимира Головченко, который заминировал автомобиль. В декабре того же года Хрестина* была внесена в список террористов и экстремистов.

* Включена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.