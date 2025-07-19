Собянин: С ноля часов силами ПВО пресечена атака 13 вражеских БПЛА на столицу

С ноля часов средствами ПВО пресечена атака 13 вражеских БПЛА на столицу. Силы противовоздушной обороны ликвидировали еще один БПЛА, который летел на столицу. Об этом в субботу, 19 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— Отражена атака еще одного беспилотника, летевшего на Москву, — написал он в Telegram-канале.
В настоящее время на месте падения обломков дрона работают специалисты экстренных служб.
В эту же ночь силы ПВО ликвидировали еще два БПЛА, которые летели на столицу, передал Сергей Собянин.
Средства противовоздушной обороны ликвидировали четыре украинских БПЛА, которые атаковали столицу, сообщил ранее мэр.
Силы ПВО ранее ликвидировали два украинских БПЛА, которые летели на столицу, сообщил Собянин. До этого средства противовоздушной обороны сбили беспилотник, который летел на столицу, передал глава города.
В эту же ночь силы противовоздушной обороны ликвидировали три беспилотника, которые летели на Москву, сообщил мэр.
Системы противовоздушной обороны уничтожили еще один летевший на столицу беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины, передал 18 июля Собянин.
Мэр Москвы в тот же день сообщил об уничтожении одного беспилотника ВСУ, потом — еще двух, а позже — еще одного дрона. После этого он отчитался о ликвидации пятого БПЛА за день и еще трех беспилотников. Вечером силы ПВО сбили очередной вражеской аппарат.