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Несколько частных домов загорелись в результате атаки БПЛА в Ростовской области

Частные дома загорелись в микрорайоне Каменска-Шахтинского после атаки БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Несколько частных домов загорелись в Ростовской области из-за атаки БПЛА 19 июля. Происшествие случилось в микрорайоне Лиховской в Каменске-Шахтинском.

К возгоранию привели упавшие обломки беспилотников. По словам врио губернатора области Юрия Слюсаря, на место выехали все экстренные службы. Пострадал один человек.

— Его доставили в больницу, медики оказывают помощь, — сообщил глава региона.

Напомним, в Донецке из-за падения обломков вспыхнул ландшафтный пожар. А в Каменском районе загорелся трансформатор, из-за чего произошло отключение высоковольтной линии. В зоне отключения оказались пять населенных пунктов.

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