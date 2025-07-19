Несколько частных домов загорелись в результате атаки БПЛА в Ростовской области

Несколько частных домов загорелись в Ростовской области из-за атаки БПЛА 19 июля. Происшествие случилось в микрорайоне Лиховской в Каменске-Шахтинском.
К возгоранию привели упавшие обломки беспилотников. По словам врио губернатора области Юрия Слюсаря, на место выехали все экстренные службы. Пострадал один человек.
— Его доставили в больницу, медики оказывают помощь, — сообщил глава региона.
Напомним, в Донецке из-за падения обломков вспыхнул ландшафтный пожар. А в Каменском районе загорелся трансформатор, из-за чего произошло отключение высоковольтной линии. В зоне отключения оказались пять населенных пунктов.
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