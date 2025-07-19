Беспилотники налетели на подмосковный город, начался пожар. Видео

Информация о пострадавших не сообщается.
В Зеленограде вспыхнул пожар, который, по предварительной информации, мог быть вызван падением обломков сбитого беспилотника. Кадрами с места возгорания поделились очевидцы.
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«На кадрах — пожар в Зеленограде. Видно пламя в районе населенного пункта», — сообщает telegram-канал «Осторожно, Москва».
В ночь с 18 на 19 июля Москва и Подмосковье подверглись атаке БПЛА. Их сбили силы противовоздушной обороны. Подробнее об атаках и их последствиях — в материале URA.RU.