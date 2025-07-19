Хуситы заявили об ударе по аэропорту Израиля гиперзвуковой ракетой

Вооружённые формирования йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) нанесли ракетный удар по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, использовав гиперзвуковую баллистическую ракету. Об этом заявил официальный представитель группировки Яхья Сариа.
По его словам, в ходе «уникальной операции» была применена ракета «Палестина-2», целью которой стал аэропорт Лод — современное название воздушной гавани Бен-Гурион. Обращение Сарии транслировал телеканал Al Masirah, связанный с хуситами.
Сариа утверждает, что удар достиг поставленных целей. По его версии, работа главного аэропорта Израиля была парализована, а миллионы граждан были вынуждены укрыться в бомбоубежищах.
Ранее хуситы из «Ансар Аллах» заявили, что вмешаются в конфликт между Израилем и Ираном, подчеркнув, что поддержат Тегеран.