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Два подростка избили и подожгли котенка в Махачкале

Два брата-подростка в столице Республики Дагестан Махачкале поиздевались над котенком в подъезде дома, а потом облили его ацетоном и подожгли. Об этом сообщила в субботу, 19 июля, руководитель пресс-службы МВД по региону Гаяна Гариева.

Два брата-подростка в столице Республики Дагестан Махачкале поиздевались над котенком в подъезде дома, а потом облили его ацетоном и подожгли. Об этом сообщила в субботу, 19 июля, руководитель пресс-службы МВД по региону Гаяна Гариева.

— В Махачкале в подъезде дома по улице Азиза Алиева двое мальчиков 12 и 13 лет, проживающих там же, затащив беспризорного котенка внутрь, били его и долго издевались над ним. После чего, найдя на улице бутылку ацетона, облили им животное и подожгли. На визг котенка и запах гари вышли соседи. Шокированные увиденным, они обратились в полицию, — написала она в Telegram-канале.

Подростков вместе с тетей, с которой они живут, доставили в отдел полиции для разбирательства. Выяснилось, что отца у детей нет, а где находится мать — неизвестно. Она по доверенности поручила старшей сестре опеку над сыновьями и уехала, оборвав связь с родственниками.

Мальчиков изъяли и поместили в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.

Пьяный мужчина сбросил собаку с моста на железнодорожные пути в Новосибирской области, сообщили 17 июля в транспортной полиции Сибири. Он подобрал дворнягу около дома. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, 41-летний мужчина отнес животное на мост и сбросил на железную дорогу, а после — закопал во дворе.