Два подростка избили и подожгли котенка в Махачкале

— В Махачкале в подъезде дома по улице Азиза Алиева двое мальчиков 12 и 13 лет, проживающих там же, затащив беспризорного котенка внутрь, били его и долго издевались над ним. После чего, найдя на улице бутылку ацетона, облили им животное и подожгли. На визг котенка и запах гари вышли соседи. Шокированные увиденным, они обратились в полицию, — написала она в Telegram-канале.