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ВС РФ подняли в небо вертолеты из-за атаки БПЛА на Москву. Видео

Из-за атаки Москвы беспилотниками Вооруженные Силы РФ подняли в небо вертолеты. БПЛА сбивают в Истринском районе. Кадры сняли очевидцы.

Вертолеты поднялись в небо и сбивают беспилотники, которые атакуют столицу.

Из-за атаки Москвы беспилотниками Вооруженные Силы РФ подняли в небо вертолеты. БПЛА сбивают в Истринском районе. Кадры сняли очевидцы.

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«В Истринском районе беспилотники сбивают вертолетами», — сообщается в telegram-канале «Осторожно, Москва». На видео слышны звуки вертолета, хлопки и голоса жителей, которые сняли кадры на телефоны.

Вечером 18 июля Москву и Подмосковье пытались атаковать беспилотные летательные аппараты. Из-за инцидентов были временно закрыты аэропорты Шереметьево и Домодедово, а жители ряда районов сообщили о звуках взрывов и работе экстренных служб. По данным мэра Москвы Сергея Собянина, всего за вечер и ночь было уничтожено восемь дронов, атаковавших столицу.

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