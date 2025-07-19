Самолет получил от предшественников усовершенствованный планер и новые двигатели.
Истребитель четвертого поколения Су-35С — это лучшая боевая машина Воздушно-космических сил (ВКС) РФ. О преимуществах самолета рассказал американский журналист Брэндон Вайхерт.
«Су-35С (по кодификации НАТО: Flanker-E), созданный легендарным российским конструкторским бюро “Сухой”, сейчас является лучшим боевым самолетом, состоящим на вооружении ВКС России», — статья автора опубликована в журнале The National Interest. По мнению Вайхерта, новейший истребитель Су-57 все же превосходит Су-35С, но их реже используют в бою.
Военный обозреватель подчеркнул, что Су-35С неоднократно выполняли задачи в зоне действия украинских систем ПВО. Они на деле доказали свою боеспособность, пишет журналист.
В конце июня «Ростех» передал армии новую партию самолетов Су-35С. Позже выяснилось, что Вашингтон планирует отказаться от бомбардировщиков B-1B Lancer из-за превосходства России в воздухе, передает RT.