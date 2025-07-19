В состоянии туристки после медвежьей атаки появилась положительная динамика

Напомним, 18 июля в Елизовском районе Камчатского края медведь напал на 43-летнюю туристку из Саратова, когда она спала в палатке недалеко от Мутновской геотермальной электростанции. Женщина получила множественные раны и перелом. Она была госпитализирована и прооперирована в Елизовской районной больнице, где её состояние оценили как тяжёлое. Следственный комитет и прокуратура проводят проверку инцидента и деятельности турфирмы, организовавшей поход.