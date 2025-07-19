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В состоянии туристки после медвежьей атаки появилась положительная динамика

Врачи отмечают положительную динамику в состоянии туристки из Саратова, подвергшейся нападению медведя в районе Мутновской сопки на Камчатке в ночь на 18 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Камчатского края. Несмотря на положительные изменения, состояние женщины остаётся тяжёлым.

Источник: Life.ru

В настоящее время рассматривается вопрос о транспортировке пострадавшей в Камчатскую краевую больницу, поскольку её текущее состояние позволяет осуществить перевод. Врачи продолжают оказывать женщине всю необходимую помощь.

«Последнее слово здесь за её лечащим врачом. Вероятнее всего, перевод состоится в ближайшее время», — передаёт пресс-служба слова министра здравоохранения региона Олега Мельникова.

Напомним, 18 июля в Елизовском районе Камчатского края медведь напал на 43-летнюю туристку из Саратова, когда она спала в палатке недалеко от Мутновской геотермальной электростанции. Женщина получила множественные раны и перелом. Она была госпитализирована и прооперирована в Елизовской районной больнице, где её состояние оценили как тяжёлое. Следственный комитет и прокуратура проводят проверку инцидента и деятельности турфирмы, организовавшей поход.