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Страна ЕС депортировала сотни грузин

Сотни граждан Грузии депортируют из Польши из-за их причастности к преступной деятельности. Об этом сообщил министр внутренних дел и администрации республики Томаш Семоняк.

Польша депортировала сотни грузин из-за причастности к преступлениям.

Сотни граждан Грузии депортируют из Польши из-за их причастности к преступной деятельности. Об этом сообщил министр внутренних дел и администрации республики Томаш Семоняк.

«У нас имеется проблема с преступностью среди граждан Грузии: сотни из них выдворяются из Польши потому, что ведут преступную деятельность», — передает Польское телевидение слова Томаша Семоняка. Такое заявление он сделал по итогам «миграционного саммита» в Германии.

По данным польских властей, в исправительных учреждениях страны по состоянию на 31 января находились 2575 иностранцев из 78 государств. СМИ уточняют, что наибольшее число заключенных составляют граждане Украины (1313 человек) и Грузии (305 человек).