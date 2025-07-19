Страна ЕС депортировала сотни грузин

«У нас имеется проблема с преступностью среди граждан Грузии: сотни из них выдворяются из Польши потому, что ведут преступную деятельность», — передает Польское телевидение слова Томаша Семоняка. Такое заявление он сделал по итогам «миграционного саммита» в Германии.