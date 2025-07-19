Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Компания молодых людей разбилась в ДТП с переворотом в Челябинской области

Компания молодых людей разбилась в ДТП с переворотом в Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Брединском районе.

Все произошло на 202 километре дороги Черноречье — Варна — Карталы — Бреды.

Предварительная картина случившегося: парень 2006 года рождения управлял Honda Accord, при обгоне допустил выезд на обочину, съехал с дороги, где автомобиль опрокинулся.

В результате водитель от полученных травм скончался на месте. Его пассажиры — мужчина 1990 года рождения и подростки 15 и 16 лет — получили травмы и госпитализированы.

Полицейские отмечают, что все находившиеся в иномарке не были пристегнуты ремнями безопасности. Погибший получил водительское удостоверение в марте 2025 года.