Компания молодых людей разбилась в ДТП с переворотом в Челябинской области

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Брединском районе.
Все произошло на 202 километре дороги Черноречье — Варна — Карталы — Бреды.
Предварительная картина случившегося: парень 2006 года рождения управлял Honda Accord, при обгоне допустил выезд на обочину, съехал с дороги, где автомобиль опрокинулся.
В результате водитель от полученных травм скончался на месте. Его пассажиры — мужчина 1990 года рождения и подростки 15 и 16 лет — получили травмы и госпитализированы.
Полицейские отмечают, что все находившиеся в иномарке не были пристегнуты ремнями безопасности. Погибший получил водительское удостоверение в марте 2025 года.