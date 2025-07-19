Боец ВС РФ: ВСУ сбрасывают отравляющие вещества с беспилотников

Украинские военные начали применять самодельные химические вещества, сбрасывая их с беспилотников на позиции российских бойцов, сообщил РИА Новости военнослужащий 5-й гвардейской бригады Южного военного округа с позывным «Лакоста».
По его словам, одна из таких атак была осуществлена с дрона Mavic, с которого сбросили объект, напоминающий бутылку. Внутри, как утверждает военнослужащий, содержался отравляющий газ. «Боеприпас» приземлился у входа в подвал, где находились российские военные, разбился и распространил газ в замкнутом помещении.
Кроме того, «Лакоста» отметил, что украинская сторона маскирует такие химические заряды под обычные бытовые предметы, что затрудняет их своевременное обнаружение и нейтрализацию.
Ранее сообщалось, что украинские военные регулярно сбрасывают на позиции ВС РФ контейнеры с отравляющим веществом «Си-Эс» и самодельные боеприпасы с хлорпикрином.