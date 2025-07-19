Ричмонд
+26°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Боец ВС РФ: ВСУ сбрасывают отравляющие вещества с беспилотников

Украинская сторона маскирует такие химические заряды под обычные бытовые предметы.

Источник: Аргументы и факты

Украинские военные начали применять самодельные химические вещества, сбрасывая их с беспилотников на позиции российских бойцов, сообщил РИА Новости военнослужащий 5-й гвардейской бригады Южного военного округа с позывным «Лакоста».

По его словам, одна из таких атак была осуществлена с дрона Mavic, с которого сбросили объект, напоминающий бутылку. Внутри, как утверждает военнослужащий, содержался отравляющий газ. «Боеприпас» приземлился у входа в подвал, где находились российские военные, разбился и распространил газ в замкнутом помещении.

Кроме того, «Лакоста» отметил, что украинская сторона маскирует такие химические заряды под обычные бытовые предметы, что затрудняет их своевременное обнаружение и нейтрализацию.

Ранее сообщалось, что украинские военные регулярно сбрасывают на позиции ВС РФ контейнеры с отравляющим веществом «Си-Эс» и самодельные боеприпасы с хлорпикрином.