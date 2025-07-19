Боец ВС РФ: ВСУ сбрасывают отравляющие вещества с беспилотников

По его словам, одна из таких атак была осуществлена с дрона Mavic, с которого сбросили объект, напоминающий бутылку. Внутри, как утверждает военнослужащий, содержался отравляющий газ. «Боеприпас» приземлился у входа в подвал, где находились российские военные, разбился и распространил газ в замкнутом помещении.