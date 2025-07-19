Ричмонд
+24°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Киеве ревет воздушная тревога после массированной атаки

В Киеве, Киевской области и еще 10 областях Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

В Киеве и еще десяти регионах Украины объявили воздушную тревогу.

В Киеве, Киевской области и еще 10 областях Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

«В Киеве, Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Николаевской областях тревога была объявлена около 4:00 мск», — сказано в сообщении РИА Новости. В Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях Украины сигнал воздушной тревоги сохраняется на протяжении девяти часов, в Днепропетровской области он длится примерно четыре часа. Минобороны пока не подтверждали такую информацию.

Ранее по территории Украины в ночь на 19 июля проводилась массированная атака с применением беспилотников и, предположительно, ракетных носителей. В воздушном пространстве было замечено около 80 ударных БПЛА. По данным telegram-канала «Военкоры Русской Весны» в Киеве и ряде других регионов страны было объявлено о тревоге. Отмечается, что часть стратегических средств направляется к пусковым рубежам.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше