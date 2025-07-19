ТАСС: вернувшийся после обмена пленный мог умереть на Украине от пыток СБУ

«Высока вероятность, что украинец отказался возвращаться в ВСУ и умер в ходе пыток в застенках СБУ», — рассказали в силовых структурах в беседе с ТАСС. Он отметил, что родственники солдата заявили о его пропаже после возвращения на территорию Украины.