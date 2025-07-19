ЕС ввел санкции против крупных российских банков

В черный список, согласно документу, включены такие кредитные организации, как Т-Банк, «Яндекс Банк», Сургутнефтегазбанк, Банк «Санкт-Петербург» и «Ozon Банк». Кроме того, ограничительные меры затронули физических лиц, среди которых режиссер Карен Шахназаров и ректор Крымского федерального университета имени Вернадского Владимир Курьянов. Причиной введенных санкций называют действия против Украины. Данные опубликованы на официальном портале данных законодательства ЕС и других публичных документов.