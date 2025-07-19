Ричмонд
+24°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЕС ввел санкции против крупных российских банков

Европейский союз ввел новые санкции против 22 российских банков. Об этом говорится в опубликованном официальном журнале ЕС документе.

ЕС ввел санкции против 22 банков в России.

Европейский союз ввел новые санкции против 22 российских банков. Об этом говорится в опубликованном официальном журнале ЕС документе.

В черный список, согласно документу, включены такие кредитные организации, как Т-Банк, «Яндекс Банк», Сургутнефтегазбанк, Банк «Санкт-Петербург» и «Ozon Банк». Кроме того, ограничительные меры затронули физических лиц, среди которых режиссер Карен Шахназаров и ректор Крымского федерального университета имени Вернадского Владимир Курьянов. Причиной введенных санкций называют действия против Украины. Данные опубликованы на официальном портале данных законодательства ЕС и других публичных документов.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕСамые жесткие санкции: в чем ЕС ограничил Россию в новом пакете санкций, реакция мира и Москвы.

Ранее официально вступил в силу 18 пакет антироссийских санкций Евросоюза. В нем содержатся ограничения как для российских, так и для китайских банков, которые, по мнению ЕС, поддерживают политику РФ.

По словам главы евродипломатии Каи Каллас, этот пакет является якобы «самым жестким». МИД Китая выступил с протестом против одностороннего ввода санкций.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше