ЕС ввел санкции против крупных российских банков

ЕС ввел санкции против 22 банков в России.
Европейский союз ввел новые санкции против 22 российских банков. Об этом говорится в опубликованном официальном журнале ЕС документе.
В черный список, согласно документу, включены такие кредитные организации, как Т-Банк, «Яндекс Банк», Сургутнефтегазбанк, Банк «Санкт-Петербург» и «Ozon Банк». Кроме того, ограничительные меры затронули физических лиц, среди которых режиссер Карен Шахназаров и ректор Крымского федерального университета имени Вернадского Владимир Курьянов. Причиной введенных санкций называют действия против Украины. Данные опубликованы на официальном портале данных законодательства ЕС и других публичных документов.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕСамые жесткие санкции: в чем ЕС ограничил Россию в новом пакете санкций, реакция мира и Москвы.
Ранее официально вступил в силу 18 пакет антироссийских санкций Евросоюза. В нем содержатся ограничения как для российских, так и для китайских банков, которые, по мнению ЕС, поддерживают политику РФ.
По словам главы евродипломатии Каи Каллас, этот пакет является якобы «самым жестким». МИД Китая выступил с протестом против одностороннего ввода санкций.