Выбиты окна и двери: сильный хлопок испугал жильцов многоквартирного дома в Иркутске — есть пострадавшие

Ранним утром 19 июля 2025 года, около шести часов, в Иркутске на улице Севастопольской случилась серьезная авария. В одной из квартир на первом этаже двухэтажного 16-квартирного деревянного дома произошла разгерметизация электронагревательного котла. Пострадали 45-летняя женщина и 14-летний подросток — их срочно госпитализировали. Об этом КП-Иркутск сообщили в МЧС, Следкоме и прокуратуре региона.
— Из-за мощного хлопка выбило окна, повредило две входные двери, а также частично разрушило перегородки и перекрытие между первым и вторым этажами. Всего повреждены три квартиры. В момент происшествия 19 жильцов самостоятельно покинули здание, чтобы обезопасить себя, — рассказывают в пресс-службе ведомства.
Следком и прокуратура проводят проверку. Фото: СУ СКР Иркутской области.
На месте работают экстренные службы — девять специалистов и три единицы техники. Администрация Ленинского района уже запланировала выезд жилищного комитета для оценки ущерба и дальнейших действий.
В доме выбиты окна и двери. Фото: СУ СКР Иркутской области.
Прокуратура Ленинского района взяла ситуацию под особый контроль. Начата проверка для выяснения всех обстоятельств произошедшего. По предварительным данным, причиной инцидента стала именно неисправность электронагревательного котла. Если в ходе расследования будут выявлены нарушения, прокуратура примет соответствующие меры.
На месте происшествия работают специалисты МЧС. Фото: СУ СКР Иркутской области.
Параллельно Следственный комитет также организовал проверку. Следователи уже работают на месте, фиксируя детали и опрашивая свидетелей. После завершения всех необходимых мероприятий будет принято решение.
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