Выбиты окна и двери: сильный хлопок испугал жильцов многоквартирного дома в Иркутске — есть пострадавшие

Ранним утром 19 июля 2025 года, около шести часов, в Иркутске на улице Севастопольской случилась серьезная авария. В одной из квартир на первом этаже двухэтажного 16-квартирного деревянного дома произошла разгерметизация электронагревательного котла. Пострадали 45-летняя женщина и 14-летний подросток — их срочно госпитализировали. Об этом КП-Иркутск сообщили в МЧС, Следкоме и прокуратуре региона.