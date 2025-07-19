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Выбиты окна и двери: сильный хлопок испугал жильцов многоквартирного дома в Иркутске — есть пострадавшие

В Иркутске из-за разгерметизации котла в квартире пострадали два человека.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Ранним утром 19 июля 2025 года, около шести часов, в Иркутске на улице Севастопольской случилась серьезная авария. В одной из квартир на первом этаже двухэтажного 16-квартирного деревянного дома произошла разгерметизация электронагревательного котла. Пострадали 45-летняя женщина и 14-летний подросток — их срочно госпитализировали. Об этом КП-Иркутск сообщили в МЧС, Следкоме и прокуратуре региона.

— Из-за мощного хлопка выбило окна, повредило две входные двери, а также частично разрушило перегородки и перекрытие между первым и вторым этажами. Всего повреждены три квартиры. В момент происшествия 19 жильцов самостоятельно покинули здание, чтобы обезопасить себя, — рассказывают в пресс-службе ведомства.

Следком и прокуратура проводят проверку. Фото: СУ СКР Иркутской области.

На месте работают экстренные службы — девять специалистов и три единицы техники. Администрация Ленинского района уже запланировала выезд жилищного комитета для оценки ущерба и дальнейших действий.

В доме выбиты окна и двери. Фото: СУ СКР Иркутской области.

Прокуратура Ленинского района взяла ситуацию под особый контроль. Начата проверка для выяснения всех обстоятельств произошедшего. По предварительным данным, причиной инцидента стала именно неисправность электронагревательного котла. Если в ходе расследования будут выявлены нарушения, прокуратура примет соответствующие меры.

На месте происшествия работают специалисты МЧС. Фото: СУ СКР Иркутской области.

Параллельно Следственный комитет также организовал проверку. Следователи уже работают на месте, фиксируя детали и опрашивая свидетелей. После завершения всех необходимых мероприятий будет принято решение.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что раскрыто кровавое преступление 30-летней давности в Иркутской области.