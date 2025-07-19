В Якутии освободили от воды 167 дворовых территорий за сутки

Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС России оказывают всестороннюю поддержку жителям Якутии, которые пострадали от паводка. В Оймяконском районе от воды освободились 22 дворовые территории, в том числе 4 жилых дома. В Оймяконском, Момском и Абыйском районах подтопленными оставались 396 дворовых территорий, включая 90 жилых домов. Спасатели оказывают адресную помощь по вывозу имущества, переносят вещи и отгоняют домашний скот. В Якутск доставляют маломобильных граждан и детей. Организована доставка гуманитарной помощи.