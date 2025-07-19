В Якутии освободили от воды 167 дворовых территорий за сутки

В настоящее время подтопленными остаются участок дороги РАД «Оймякон» и 239 дворовых территорий в трёх районах. Из них 84 жилых дома, в которых проживают 332 человека, включая 94 детей.
В Оймяконском районе сотрудники МЧС России оказывают помощь местному населению, перемещая имущество, транспортируя домашний скот и доставляя продукты питания.
В ведомстве отметили, что комиссии продолжают работу по оценке ущерба, причинённого паводком. Организован постоянный контроль и мониторинг гидрометеорологической обстановки.
В ликвидации последствий стихийного бедствия участвуют более 200 специалистов и 60 единиц техники различных ведомств и организаций. Готовность к реагированию в случае ухудшения ситуации поддерживают около 100 сотрудников МЧС России.
Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС России оказывают всестороннюю поддержку жителям Якутии, которые пострадали от паводка. В Оймяконском районе от воды освободились 22 дворовые территории, в том числе 4 жилых дома. В Оймяконском, Момском и Абыйском районах подтопленными оставались 396 дворовых территорий, включая 90 жилых домов. Спасатели оказывают адресную помощь по вывозу имущества, переносят вещи и отгоняют домашний скот. В Якутск доставляют маломобильных граждан и детей. Организована доставка гуманитарной помощи.