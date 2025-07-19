ВСУ сбрасывают отравляющий газ на российских военных

«Был произведен сброс с дрона Mavic на позицию. Это был предмет вроде бутылки, который содержал в себе отравляющий газ», — рассказал Лакоста в беседе с РИА Новости. Он уточнил, что бутылка попала ко входу в подвал, где находились российские военные, разбилась, и в помещение начал проникать газ.