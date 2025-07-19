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ВСУ сбрасывают отравляющий газ на российских военных

Украинские военные применяют химические вещества против бойцов ВС РФ, сбрасывая самодельные бомбы с газом на российские позиции. Об этом рассказал боец 5-й гвардейской бригады 51-й гвардейской армии Южного военного округа с позывным Лакоста.

ВСУ пытаются травить российских военных самодельными химическими устройствами.

Украинские военные применяют химические вещества против бойцов ВС РФ, сбрасывая самодельные бомбы с газом на российские позиции. Об этом рассказал боец 5-й гвардейской бригады 51-й гвардейской армии Южного военного округа с позывным Лакоста.

«Был произведен сброс с дрона Mavic на позицию. Это был предмет вроде бутылки, который содержал в себе отравляющий газ», — рассказал Лакоста в беседе с РИА Новости. Он уточнил, что бутылка попала ко входу в подвал, где находились российские военные, разбилась, и в помещение начал проникать газ.

Военнослужащий также отметил, что украинская сторона использует различные импровизированные химические вещества, замаскированные под обычные бытовые предметы, для ведения боевых действий. Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев сообщал о более чем 500 случаях применения Киевом химических и отравляющих веществ в ходе конфликта.